“Casados à Primeira Vista”: Anabela quer continuar mas Lucas termina relação

Anabela e Lucas desistiram do “Casados à Primeira Vista”, na quinta cerimónia de compromisso, transmitida no domingo, na SIC. Apesar de Anabela mostrar intenções de continuar na experiência, Lucas decide colocar um ponto final na relação e abandonar o programa devido às constantes discussões entre o casal. “A única coisa que posso dizer ao Lucas é que ainda não desisti, ainda estou aqui. Estou aqui, mais uma vez, a dizer que estou aqui”, afirmou Anabela, porém Lucas manteve a decisão de sair. Contudo, o concorrente garantiu que a ex-mulher estaria a brincar com os seus sentimentos e que afirmou que […]