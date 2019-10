“Casados à Primeira Vista”: António fica indignado com Lurdes

NTV Hoje às 15:20, atualizado às 15:40 Facebook

Lurdes e António estão cada vez mais distantes. As discussões parecem ser constantes e, agora, a concorrente decidiu tirar a aliança, deixando o companheiro indignado. No episódio de “Casados à Primeira Vista” transmitido, este domingo, pela SIC, o casal está de lua-de-mel no Egipto. No entanto, os dois não conseguem criar qualquer ligação emocional e a distância acentua-se cada vez mais. “Ele é uma pessoa antiquada: quero, posso e mando e não é assim […] ele começa a ser mal-educado comigo, chega a um ponto que expludo. Se ele continuar assim, é impossível continuar com ele”, garantiu Lurdes. Quando estavam […]