“Casados à Primeira Vista”: Bruno revela a Tatiana que é pai

Após a troca de alianças entre os novos concorrentes de “Casados à Primeira Vista”, Bruno revelou a Tatiana que tem um filho. O casal trocou algumas questões durante o copo d’água para se conhecerem melhor e, no episódio transmitido esta quinta-feira, Bruno contou a Tatiana que é pai, uma revelação que a concorrente aceitou com tranquilidade. “O meu padrasto criou-me e para mim é meu pai. […] Se ele me aceitou eu também aceito”, afirmou Tatiana. Após os dois concorrentes desistirem dos respetivos casamentos na primeira cerimónia de compromisso, transmitida no domingo pela SIC, o casal irá juntar-se aos restantes […]