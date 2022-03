"Casados à primeira vista": Estreia com encontros "às cegas" e novos especialistas

Programa regressa este domingo à SIC com Diana Chaves na condução. Há uma nova fornada de especialistas e um primeiro encontro dos futuros casais, sem se verem, antes da subida ao altar.

Tudo pronto para a estreia da terceira temporada de "Casados à primeira vista", na SIC. O primeiro programa vai para o ar já amanhã, enquanto as gravações ainda prosseguem. Diana Chaves, a apresentadora, continua a ser uma espécie de cupido do amor entre concorrentes que nunca se viram na vida, mas a grande novidade é a chegada de novos especialistas na área da psicologia e desenvolvimento pessoal: Cris Carvalho e Eduardo Torgal transitam das edições anteriores, enquanto Luana Cunha Ferreira, Sara Malcato, Ana Soares e Cláudia Morais são as novidades.

"Vibro sempre que eles se apaixonam à primeira vista", disse Diana Chaves na apresentação do formato aos jornalistas, para justificar o motivo de, ela própria, ainda não se ter casado, apesar de estar noiva há anos do treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto: "Adoro a condição de noiva. Graças ao Daniel Oliveira não tenho tido tempo para pensar em casamento [risos] e o César também tem a logística dele".

"Queremos casar-nos mas não temos pressa. Tudo o que envolve logística costumo adiar, mas nunca se sabe se não me caso numa praia, com direito a cavalos e tudo", brincou, colocando depois um ponto final no tema: "Nós vamos casar, mas vocês [jornalistas] não vão saber".

Quanto aos especialistas, sublinharam que a pandemia mexeu com milhares de casais portugueses. "Existe uma tendência das pessoas se salvaguardarem e montar uma máscara. Ajudamos os casais a perceber que essa máscara os coloca numa armadilha e é preciso coragem para uma pessoa se tornar vulnerável e mostrar quem é", defende Eduardo Torgal.

Uma das grandes novidades da terceira edição é a especialidade em "Human Design" de Ana Soares. "É uma ciência da diferenciação que ajuda na questão das máscaras e que nos aproxima da versão mais autêntica de nós. Há uma alquimia entre a genética e a física quântica", diz a especialista.

Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, garante que esta "será a melhor temporada de sempre" e adiantou uma novidade: pela primeira vez os casais terão um primeiro encontro "às cegas", o que aumenta a expectativa de cada um antes do dia da subida ao altar.