“Casados À Primeira Vista”: Hugo apelida Inês de “bimba”

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Hugo disse que Inês era uma “bimba” numa conversa com uma das melhores amigas da concorrente de “Casados à Primeira Vista”, da SIC. O casal raramente tem momentos de discussão. No entanto, no episódio transmitido esta quinta-feira, Hugo aparece a chamar Inês de “bimba” quando estava à conversa com uma das amigas da sua mulher, que levou a mal. Contudo, o concorrente explicou: “O termo bimba surge num anuncio de televisão de um pão em que o pão é fresco e fofo. Poderá outras pessoas utilizarem outros sinónimos para bimba, eu utilizo para este significado.” Rapidamente, Inês saiu em defesa […]