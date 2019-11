“Casados à Primeira Vista”: Liliana assaltada por amiga

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Liliana contou ao marido, Pedro, durante o episódio deste domingo de “Casados à Primeira Vista” (SIC), que foi assaltada dentro de sua casa por uma amiga próxima. A concorrente abriu o livro e revelou que a certa altura foi assaltada por uma amiga, que a própria tinha ajudado quando mais precisou. “A falta de dinheiro faz as pessoas revelarem-se”, adiantou. Perante este desabafo, o seu companheiro mostrou-se do lado de Liliana. “Não tens tido mesmo sorte, é uma ‘facada'”, atirou Pedro. “Curiosamente sempre me atendia as chamadas”, recordou a concorrente. “Falei com ela: ‘está tudo bem, vamos beber café?’, ‘Ai […]