Casados à Primeira Vista: Liliana cansada dos afetos constantes de Pedro

Liliana começa a ficar cansada dos afetos constantes do seu marido, Pedro. A concorrente de “Casados à Primeira Vista” acredita que existem coisas que devem ser feitas em privado. A candidata de Sacavém está farta de todo o carinho que recebe regularmente do companheiro. O casal passa tanto tempo junto que Liliana sente que não tem espaço para fazer as suas coisas. “Nós temos de aprender a ser comedidos, porque o carinho é bom, o afeto é ótimo, mas existem coisas que são feitas em privado e nós passamos o tempo todo grudados feito lapa”, disse a concorrente durante o […]