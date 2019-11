“Casados à Primeira Vista”: Liliana é alvo de críticas na Internet

NTV Hoje às 15:15, atualizado às 15:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Liliana está a ser alvo de críticas por parte dos telespetadores do programa “Casados à Primeira Vista”, devido ao episódio transmitido este domingo pela SIC. Após diversos momentos de romance com Pedro Pé-Curto, durante os primeiros dias de relação, a mudança no comportamento que a concorrente apresentou na experiência originou várias criticas por parte do público nas redes sociais, tendo sido acusada de prestar um “péssimo papel”. “Espero que seja um ser humano melhor na vida real”, “Lamento dizer, mas nem o sorriso me parece autêntico”, “Não sei como definir a Liliana… É um mistério” e “Isto é o ‘Casados […]