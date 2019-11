“Casados à Primeira Vista”: Liliana pede a Pedro para regressar por dinheiro

NTV Hoje às 12:58, atualizado às 13:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Após abandonarem o “Casados à Primeira Vista”, Liliana e Pedro irão regressar ao programa e em causa pode estar o prémio final. Os concorrentes decidiram terminar a relação, na cerimónia de compromisso transmitida pela SIC no dia 17 de novembro. Ainda que os especialistas lhes tenham dado uma hipótese para repensar e Liliana tenha ponderado ficar, Pedro estava decidido a abandonar o programa. Contudo, Pedro e Liliana irão regressar ao “Casados à Primeira Vista” no próximo domingo. Segundo uma fonte próxima do professor de educação física, Liliana terá convencido Pedro a voltar às gravações por questões monetárias. “Quando os concorrentes […]