“Casados à Primeira Vista”: Liliana reage a críticas

Liliana Oliveira, concorrente de “Casados à Primeira Vista”, da SIC, reagiu publicamente às críticas que tem recebido sobre a sua personalidade. A concorrente da segunda edição do formato do terceiro canal tem sido alvo de alguns comentários negativos. A mulher de Pedro não se ficou atrás e, no perfil de Instagram, respondeu à letra. “Não sou fácil, sou teimosa, impulsiva, meio doida e tenho paciência nível zero. Mas sou leal, forte e autêntica”, escreveu Liliana Oliveira na legenda. View this post on Instagram Eu não sou fácil, sou teimosa, impulsiva, meio doida e tenho paciência nível zero. Mas sou LEAL, […]