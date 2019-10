“Casados à Primeira Vista”: Lucas afirma que faria melhor par com Ana Raquel

NTV Hoje às 13:15, atualizado às 13:21 Facebook

Após várias desavenças entre Lucas e Anabela, o concorrente afirmou que “tinha mais em comum” com Ana Raquel, a mulher de Paulo. No episódio de “Casados à Primeira Vista” transmitido esta segunda-feira, pela SIC, Lucas revelou que não encontrou “química entre os casais” e que estavam todos “dececionados”, inclusive o próprio, quando questionado pela mulher sobre o que achava dos restantes concorrentes. “Não correspondeu às expectativas. É como nós. Somos dois amigos, mas química não há. Acho o Paulo muito parecido com a Anabela, acho que ele e a Anabela estavam melhor. E eu a Ana Raquel estávamos melhor também”, […]