“Casados à Primeira Vista”: Luís terá sido agressivo com Marta

A concorrente de “Casados à Primeira Vista” terá abandonado o apartamento do casal na sequência de um episódio agressivo de Luís. No episódio transmitido na terça-feira, na SIC, Luís revelou que Marta optou por dormir fora de casa sem explicar o motivo porém, segundo a revista TV Mais, a ex-jornalista abandonou a residência após um episódio agressivo do australiano. De acordo com as declarações de uma fonte próxima à publicação, Luís “estava a apertar os atacadores do sapato e chateia-se de tal forma que atira o sapato contra a parede”. Ao presenciar a situação, Marta terá sentido “receio do que […]