“Casados à Primeira Vista”: Lurdes e Paulo podem processar programa

Lurdes e Paulo podem processar o “Casados à Primeira Vista” devido às imagens divulgadas do encontro secreto entre ambos. O casal ficou surpreendido com as gravações divulgadas pelo programa da SIC, na segunda-feira, pois nenhum dos concorrentes sabia que ia ser filmado, segundo a revista “Telenovelas”. De acordo com a mesma publicação, a produção descobriu o encontro privado de Lurdes e Paulo e gravaram sem autorização. “Eles foram apanhados fora das gravações e não foram informados de que seriam filmados, violando assim o contrato”, afirmou uma fonte à revista. View this post on Instagram Nunca tal tinha acontecido. Desfez-se um […]