“Casados à Primeira Vista”: Lurdes esteve numa relação de 25 anos sem partilhar casa

NTV Hoje às 18:30, atualizado às 18:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Lurdes revelou detalhes sobre o relacionamento de 25 anos que teve com o antigo companheiro, no episódio transmitido terça-feira, na SIC. A partilhar casa com Paulo, a concorrente de “Casados à Primeira Vista” admitiu que esteve 25 anos numa relação com o pai do filho mais novo sem partilhar casa. “Conheci o pai do meu filho mais novo. Foi uma relação que durou 25 anos. Só que era uma relação em que era ele lá e eu cá. Eu sou muito independente. Ele estava na casa dele e eu na minha, foi sempre namoro. Acho que durou mais porque foi […]