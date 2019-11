“Casados à Primeira Vista”: Mãe de Anabela aconselha Lucas

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:12 Facebook

Conceição, mãe de Anabela, deixou um conselho a Lucas sobre como lidar com a filha, no episódio transmitido esta quarta-feira pela SIC. O concorrente de “Casados à Primeira Vista” visitou a sogra pela primeira vez após a cerimónia de casamento, porém, o encontro ficou marcado por vários momentos de tensão entre ambos. Apesar de mostrar que não acredita num futuro risonho para a relação do casal, Conceição deixou um conselho a Lucas sobre o seu comportamento com Anabela e com outras mulheres. View this post on Instagram O ambiente está tenso no almoço com a mãe da Anabela, que não […]