“Casados à Primeira Vista”: Pedro defende Liliana após criticas dos fãs

Pedro defendeu Liliana após ser vítima de críticas por parte dos telespetadores do programa “Casados à Primeira Vista”, devido ao episódio de domingo. Depois de muitos momentos de romance com o marido, a concorrente surpreendeu ao admitir que considera o comportamento do marido “sufocante”, o que originou várias criticas por parte do público, nas redes sociais. Por sua vez, Pedro manifestou-se sobre a situação e defendeu Liliana, afirmando que a mesma “mereceu, merece e merecerá sempre respeito e admiração pelo que superou na vida”. “Não sejamos incorretos perante uma mulher e mãe! […] Seremos amigos sempre!” escreveu. Liliana revelou ainda […]