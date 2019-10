“Casados à Primeira Vista”: Pedro perde aliança e Liliana não esconde a mágoa

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:12 Facebook

O impensável aconteceu durante um passeio de gaivota do casal na ilha Maurícia: Pedro perdeu a aliança de casado e Liliana ficou incomodada. Começou mal a lua-de-mel de Pedro e Liliana na paradisíaca ilha Maurícia. É que o jovem perdeu a aliança de casado durante um passeio de gaivota no mar, o que deixou a companheira incrédula… e magoada. Tudo estava a correr bem até o concorrente começar a filmar Liliana já deitada na espreguiçadeira, altura em que reparou que faltava o anel. “Ao fim de dois dias de ter uma aliança no dedo é chato perder-se”, referiu a jovem, […]