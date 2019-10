“Casados à Primeira Vista”: Revelados os casais que vão desistir nas primeiras semanas

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:37 Facebook

Quatro casais vão desistir do “Casados à Primeira Vista” durante o primeiro mês da experiência. Ana Raquel e Paulo, Lurdes e António, Anabela e Lucas e ainda Liliana e Paulo são os primeiros concorrentes a abandonar o programa da SIC nas primeiras cerimónias de compromisso, de acordo com a revista “TV Mais”. No próximo domingo, dia 3 de novembro, Ana Raquel e Paulo decidem desistir do programa, seguidos de Lurdes e António. Após abandonar Lucas durante alguns dias, Anabela regressa ao programa no primeiro jantar com a decisão de desistir, porém, o casal apenas abandona a experiência na segunda cerimónia […]