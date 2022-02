Casais famosos vivem o primeiro Dia dos Namorados juntos

Sara Oliveira Hoje às 10:26 Facebook

Entre corações, balões, flores, peluches ou chocolates, são muitos que se estreiam neste 14 de fevereiro, ao lado das mais recentes paixões.

Em praticamente todo o Mundo celebra-se hoje mais um Dia dos Namorados, o primeiro de alguns casais famosos.

Os atores Beatriz Barosa e Manuel Marques confirmaram o namoro em setembro. O romance nasceu nos bastidores da novela "Festa é festa" e o casal já fala em filhos em comum. O mesmo sentimento exibe a irmã de Beatriz, Luisinha Barosa Oliveira. A modelo namora com o piloto de Fórmula 1 britânico Lando Norris, tendo voado ontem para se juntar à estrela da McLaren.

Sofia Ribeiro escolheu a Madeira para antecipar a data, na companhia do empresário portuense José Fernando Maia. Já Paris foi o destino para onde Ana Garcia Martins voou com Diogo Orvalho, o homem que a conquistou depois do fim do casamento, em 2021, com Ricardo Martins Pereira, que também vive uma nova relação, ao lado de Sara Veloso. Ainda na Cidade Luz, ontem, Iva Domingues publicou uma imagem ao lado do advogado Miguel Spínola, para lhe dar os parabéns.

A atriz e cantora Mariana Pacheco apaixonou-se pelo músico Diogo Leite em julho do ano passado, somando-se desde então, nas redes sociais, as poses em momentos de cumplicidade.

Um vídeo partilhado por lapso no Instagram, pelo chef Carlos Afonso levou a apresentadora da TVI Alice Alves a assumir, em janeiro, que estão juntos. Quase na mesma altura, a atriz Marta Fernandes apresentou o namorado, o ex-concorrente do "Got talent" Dinis Oliveira, ao mesmo tempo que acusou o preconceito que sente por ele ser mais novo. "Tenho muito orgulho em ti", declarou-se, há dias, o artista.