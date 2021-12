Casais que a representação juntou

Sara Oliveira Hoje às 17:29 Facebook

Para alguns atores o romance passou da ficção para a vida real, enquanto outros se apaixonaram nos bastidores.

As muitas horas passadas em gravações e a cumplicidade que os guiões alimentam desperta a química. Muitos atores cedem à paixão, formando casais que encantam na vida real.

Beatriz Barosa e Manuel Marques são o par que a representação juntou a pretexto da novela da TVI "Festa é festa". Se bem que na ficção ela protagonize um romance com outro ator, Rodrigo Paganelli, longe das câmaras é com Marques que aposta numa vida a dois.

Irmãos em "A única mulher", em 2014, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão fizeram par romântico em "A herdeira", também na TVI, e foi durante as gravações que se apaixonaram. "Passámos da ficção à realidade numa altura em que fomos gravar ao México", contou o ator. Estão juntos há quatro anos.

Não foi amor à primeira vista o que uniu Sara Matos e Pedro Teixeira há quase sete anos. Assim já disse a atriz, que fez dupla romântica com o pai do filho, Manuel, de três meses, na novela "O beijo do escorpião" (TVI), em 2014.

"Espírito indomável" (TVI) juntou Sara Barradas e José Raposo, independentemente de uma diferença de idades de 27 anos. Foi em 2010, seguindo-se o casamento passado um ano e o nascimento da filha, Lua, em março de 2019.

Paula Lobo Antunes e Jorge Corrula foram um casal em "Vidas opostas", na SIC, em 2018, e também em "Remédio santo" (TVI), em 2011, quando já o eram na vida real, desde que se conheceram em 2017 nas gravações de "Flor do mar". Têm agora as filhas, Beatriz, de nove anos, e Mel, de um.

Nascidos da geração que "Morangos com açúcar" lançou e aproximou, Ana Guiomar e Diogo Valsassina são outro exemplo a considerar, até pela longevidade do relacionamento. Afinal, são já 15 anos de história em comum.

Foi também a pretexto da representação que Catarina Furtado e João Reis se conheceram em 2004, quando Reis interpretou Camilo Castelo Branco e Furtado foi Ana Plácido na série "A Ferreirinha" (RTP). A história de amor entre as personagens inspirou os intérpretes, que se casaram e têm dois filhos em comum, João, de 14 anos, e Beatriz, de 15 anos.

Sem guião, todos continuam a construir juntos capítulos, alguns tornados públicos através de entrevistas ou partilhas nas redes sociais, que vão fazendo a delícia do público.