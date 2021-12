Casamentos de famosos emprestaram romantismo a 2021

Sara Oliveira Hoje às 10:40 Facebook

Twitter

Partilhar

No meio da pandemia, várias figuras públicas subiram ao altar. Nas redes sociais, as fotografias ilustraram momentos felizes e encantaram os seguidores.

Com 2021 mesmo a terminar, o JN folheou o álbum dos últimos meses para mostrar que nem só de covid se escreve a atualidade, havendo momentos felizes para recordar. Entre eles, os casamentos dos famosos que ilustraram páginas de jornais e revistas, emprestando romantismo e cor a um tempo marcado pela pandemia.

Em períodos de desconfinamento, acauteladas as necessárias medidas, houve mesmo quem subisse ao altar, um ano depois do previsto, como foi o caso da atriz Sara Salgado, que disse o "sim" ao empresário Diogo Pereira Coutinho, a 3 de julho, numa luxuosa festa na Praia do Castelo, Algarve. Ainda antes, a 17 de maio, Ricardo Carriço casou-se pela segunda vez, agora com Ana Rebelo, uma amiga de longa data por quem se apaixonou, juntando familiares e amigos na Igreja de São Mamede, em Lisboa.

Um ano depois do pedido, o piloto de motas Miguel Oliveira casou-se com Andreia Pimenta no dia 25 de julho, ao lado de quem se estreou na paternidade com o nascimento da primeira filha, Alice, a 16 de novembro. No mesmo mês, mas no dia 30, os noivos foram o ator Tiago Castro, o famoso "Crómio", e Marine Antunes.

Sem alarido prévio, mas com muita pompa, os atores Filipa Nascimento e Duarte Gomes tornaram-se marido e mulher a 4 de setembro, no Penha Longa Resort, em Sintra.

Sem nunca deixar de acreditar no amor para a vida toda, a 19 de setembro, ao lado do empresário Belmiro Costa, a relações públicas Cláudia Jacques assinou os papéis pela quinta vez, numa cerimónia pelo registo civil, na Quinta da Salada, em Lamego. As alianças foram trocadas uma semana depois em Marrocos.

Pela igreja, a 7 de outubro, o animador de rádio Diogo Beja e a influenciadora Mia Relógio materializaram o desejo de firmar uma vida a dois. Já na reta final deste ano, num evento original, realizado a 27 de novembro, foi a vez de o músico Tozé Brito e a radialista Inês Meneses darem o passo seguinte na relação, provando que a diferença de idades é apenas número.

PUB

Novas paixões

No campo do amor, houve ainda novos relacionamentos a despontar. Se bem que mais reservada do que era habitual, a atriz Sofia Ribeiro não esconde o quão está apaixonada pelo empresário José Fernando Maia.

Cerca de um ano depois do fim do relacionamento de mais de vinte anos com Tiago Pais Dias, Marisa Liz voltou a sorrir ao lado do ator Diogo Branco, assumindo mesmo viver um novo amor. Ainda com questões pendentes com a ex-mulher, Vanessa Martins, o pasteleiro Marco Costa procura agora concretizar sonhos ao lado da namorada, Carolina Pinto, com quem já vive.

Separações de celebridades também marcaram o ano

O meu casamento chegou ao fim". Foi assim, nas redes sociais, que a semana passada a atriz Helena Costa revelou que está divorciada. Ao cair do pano de mais um ano em que outras separações no mundo dos famosos se registaram. Foi o caso dos cantores Bárbara Bandeira e Francisco Maria Pereira (o "Kasha" dos D.A.M.A.) que seguiram caminhos diferentes, após dois anos e meio de namoro.

Mais badalado foi o fim do casamento de Ana Garcia Martins ("A Pipoca Mais Doce"), que está de novo apaixonada, e Ricardo Martins Pereira, dando mesmo azo a um podcast protagonizado pela influenciadora e por David Cristina, também recentemente separado, e a um livro. Curiosamente, algumas ruturas deram origem a novas histórias de amor. Assim aconteceu com o ator Manuel Marques, que se separou de Ana Martins, para assumir o que sente por Beatriz Barosa, com quem integra o elenco de "Festa é festa", na TVI.

Internacionalmente, o divórcio de Arnold Schwarzenegger com Maria Shriver foi agora concluído, após dez anos de batalha judicial.