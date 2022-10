Casillas publica mensagem surpreendente: "Sou gay"

O ex-guarda-redes espanhol Iker Casillas publicou, este domingo, uma mensagem que está a dar que falar nas redes sociais. A publicação foi, entretanto, apagada.

"Espero que me respeitem: sou gay. Feliz domingo", pode ler-se. A mensagem, entretanto eliminada, teve também uma reação de Carle Puyol: "É hora de contar a nossa história", juntamente com um emoji em forma de coração.

A publicação de Casillas Foto: Twitter

PUB

A publicação rapidamente criou alvoroço nas redes sociais, com muitos utilizadores a questionarem se a conta do espanhol não terá sido pirateada. Já segundo o jornal "AS", Casillas terá escrito esta mensagem por estar cansado das notícias falsas sobre a vida amorosa. Em maio, o antigo atleta do F. C. Porto emitiu mesmo um comunicado no qual lamentou o assédio mediático após a separação de Sara Carbonero, reafirmando que foi amigável e adiantando que deu ordem aos seus advogados para processarem os que difundirem "informações totalmente falsas".

O agora diretor-geral do Real Madrid separou-se de Sara Carbonero em março de 2021, com quem manteve uma relação de 12 anos. Recentemente, os jornais espanhóis adiantaram que Casillas manteria um caso amoroso com a cantora Shakira, que se divorciou recentemente de Piqué, notícia que o ex-guarda-redes negou.