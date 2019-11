Cataria Furtado recebe donativo para a Corações Com Coroa

NTV Ontem às 22:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Catarina Furtado recebeu mais de 40 mil euros à Corações Com Coroa, valor entregue pela Decisões e Soluções, que resultou de uma ação solidária da empresa. Por cada imóvel vendido pela sua rede de agências, a imobiliária reverteu dez euros a favor da associação da apresentadora da RTP. O donativo foi entregue no evento comemorativo do 16º Aniversário da Decisões e Soluções. Esta ação faz parte da política de responsabilidade social da empresa, no qual existe um protocolo de colaboração com a Corações Com Coroa desde 2016. Desde que este acordo foi assinado, a Decisões e Soluções já doou à […]