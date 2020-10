Catarina Furtado: "Gosto de adotar as avós dos concorrentes e dar-lhes mimo"

Rui Pedro Pereira Hoje às 13:30 Facebook

Catarina Furtado lamenta não poder abraçar concorrentes do "The Voice". Edição desta noite será "empolgante".

O "The Voice Portugal" prossegue este domingo à noite, a seguir ao "Telejornal", com o segundo round de "provas cegas". Aos mentores (Aurea, António Zambujo, Diogo Piçarra e Marisa Liz) cabe estarem atentos aos talentos que participam no programa de música da RTP1. Os apresentadores Catarina Furtado e Vasco Palmeirim ocupam-se dos concorrentes e suas famílias. "Esta edição é empolgante!", exclamou a comunicadora ao JN.

"Temos quase sempre novos candidatos. Alguns regressam, o que é ótimo sinal. Quer dizer que foram bem tratados e que acreditam neste formato para se mostrarem. Outros foram, inclusivamente, estudar mais, para poderem ter outra maturidade em palco. Mas acaba por ser sempre uma novidade", refere Catarina Furtado nos bastidores dos estúdios da Barroca d"Alva, em Alcochete, onde grava o programa.

"Do meu ponto de vista, enquanto comunicadora, aquilo de que mais gosto é de conhecer as histórias de vida daquelas pessoas. Tenho a oportunidade de entrevistar os candidatos e é sempre bom perceber de onde vêm, o que trazem, qual é a sua motivação. E depois estar também ao pé dos próprios familiares com quem também gosto de falar", acrescenta.

O problema, nesta edição, é a falta de afetos. "A pandemia da covid-19 tem prejudicado o trabalho, nomeadamente os meus afetos. Gosto de adotar as avós e dar esse mimo. Agora temos de ser muito contidos", lamenta. "Mas, pronto, é uma forma de descobrir outras maneiras de comunicar e passar na mesma as emoções, porque este programa vive muito delas, independentemente do fator principal, que é o talento. Não há artistas sem a sua própria vida. Nós temos juntado as coisas".

Conhecida por ser uma mulher de causas - é embaixadora de Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) e em 2012 fundou a associação Corações com Coroa -, Catarina Furtado, de 48 anos, diz estar preocupada com o novo coronavírus. "Obriga-nos a fazer uma introspeção maior. Ficamos mais atentos aos outros, há gente que está a passar menos bem. Preocupo-me com a minha "entourage", mas também com o meu meio, onde há mesmo muita gente a passar muito mal", conclui.