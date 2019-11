Catarina Furtado partiu para a Grécia em mais uma missão humanitária

NTV Hoje às 11:45, atualizado às 12:07 Facebook

A apresentadora da RTP viajou para a ilha de Samos, na qual vivem cerca de dois mil refugiados dentro do campo e quatro mil na floresta. Ela não para. Catarina Furtado continua empenhada nas missões humanitárias e já está na Grécia a ajudar um novo grupo de refugiados. “De partida para mais uma missão! Ontem comentava com a minha família que não há forma de me habituar à partida e aquilo que vou encontrar. Cada pessoa que conheço, cada história que ouço, fica marcada em mim para sempre”, começou por escrever a comunicadora no perfil de Instagram. View this post […]