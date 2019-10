Catarina Furtado preocupada com problemas de adolescentes

NTV Hoje às 12:50, atualizado às 13:16 Facebook

Twitter

Partilhar

A promover o livro “Adolescer é fácil #só que não!” em algumas escolas, Catarina Furtado mostrou-se preocupada com os graves problemas relatados pelos adolescentes. Após desafiar os jovens a revelar alguns dos problemas no fim das palestras sobre a obra literária, a apresentadora da RTP afirmou que ouviu histórias pelas quais “que ninguém merece passar” como “violência no namoro, bullying, automutilação, discriminação, […] racismo, […] distúrbios alimentares, depressão”, entre outros. “Durante as minhas palestras pelas escolas do país, sobre o meu livro ‘Adolescer é fácil #só que não!” e os Direitos Humanos, digo sempre que no final quem quiser pode […]