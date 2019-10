Catarina Furtado recorda período como apresentadora e atriz na SIC

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:12 Facebook

A SIC completou, este domingo, o seu 27.º aniversário e Catarina Furtado assinalou a data com um registo referente ao período em que fez parte da estação televisiva. Desde 2003 com contrato na RTP, a apresentadora recordou os dez anos em que trabalhou na SIC, com uma fotografia ao lado de Barbara Guimarães, nos Globos de Ouro, no dia em que a primeira televisão privada em Portugal, criada em 1992, completou mais um aniversário. “Sentirmo-nos felizes e realizados passa por estarmos bem com o nosso passado e não termos memória curta. Sou uma privilegiada! Estava no primeiro minuto da SIC, […]