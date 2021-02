Catarina Furtado: "Sou muito mãe-galinha"

Sara Oliveira Hoje às 10:51 Facebook

Apresentadora diz ser exigente com os filhos, Beatriz e João Maria, no cumprimento de valores. Quer que percebam "o poder de mudar".

Convidada por Manuel Luís Goucha, Catarina Furtado aceitou sentar-se como protagonista de mais um programa "Conta-me", na TVI, para falar da sua missão em prol de causas humanitárias, de realização e da família. Na conversa, a apresentadora da RTP assumiu-se "muito mãe-galinha", receosa do futuro dos filhos, Beatriz, de 14 anos, e João Maria, de 13 anos, fruto do casamento com o ator João Reis.

"São duas pessoas muito bem formadas, uns miúdos incríveis, mas o meu receio é que nunca tenham a certeza do que é sofrer. Não é que queira que eles sofram, quero que percebam o poder que têm dentro deles e que não vem de bens materiais ou de um like no Instagram", referiu Catarina. A comunicadora diz que o assunto é debatido em casa e que sabe que "eles percebem", mas deseja que "percebam ainda mais o poder dentro deles, o poder de mudar". Nesse campo, contou que entre os temas que mais a apoquentam está a "violência no namoro".

Em tempos de pandemia, Catarina Furtado, de 48 anos, reconheceu ainda que não tem sido fácil gerir o quotidiano com dois jovens em casa: "Tem sido complicado, mais para a minha filha. Aos 14 anos queres dar beijos, queres explorar os teus sentimentos, queres estar com as amigas.... Não está a viver nada". De resto, garantiu ser exigente no que respeita a "valores, mais do que com as notas".