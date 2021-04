Catarina Furtado vai mostrar que "é urgente o amor" em novo programa

Sara Oliveira Hoje às 18:23 Facebook

Na reta final de "The voice kids", apresentadora já prepara um formato para "surpreender, através de momentos musicais únicos, pessoas que transformam os nossos dias".

Foi com entusiasmo que Catarina Furtado anunciou que tem um novo projeto em mãos, com estreia para breve na RTP1. Quase a concluir a condução de mais uma edição de "The voice kids", a apresentadora já prepara "É urgente o amor", um formato no qual, como adianta, vai poder "ajudar a surpreender, através de momentos musicais únicos, pessoas que transformam os nossos dias".

"Um programa que me enche e preenche", disse Catarina Furtado, antes mesmo de revelar o conteúdo, prometendo dar "o holofote e o microfone a quem tem muito para nos inspirar". Assim, o protagonismo pode incidir numa professora a quem os alunos agradecem o apoio durante a pandemia, ou profissionais de saúde, entre vários exemplos, num conjunto de homenagens a pessoas comuns ou instituições pela mão da comunicadora. Para Catarina, "esta sempre foi a televisão que faz sentido, a televisão que serve quem a vê".

Em comunicado, a RTP sublinha que o objetivo passa por "celebrar a vida e o amor". Um propósito comum a Catarina Furtado, que encara o desafio como mais uma "missão". Embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) e fundadora da Associação Corações com Coroa, há muito que concilia o papel na televisão com projetos de carácter social e solidário.