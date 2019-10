Catarina Gouveia: “É uma grande exigência tocarmos as gerações mais novas”

NTV Hoje às 14:15, atualizado às 14:22 Facebook

Twitter

Partilhar

A atriz da SIC, que vai participar na nova novela “Terra Brava”, foi uma das influenciadoras recebidas por Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém. Foram cerca de 80 as influenciadoras, ou “influencers”, que Marcelo Rebelo de Sousa recebeu no Palácio de Belém e ao lado de Raquel Strada, Mafalda Sampaio (Maria Vaidosa) ou Maria Guedes, Catarina Gouveia lá estava para dar conselhos sobre as redes sociais ao Presidente da República. “Correu muito bem. Fiquei bastante surpreendida com o convite, no início pensei se era mesmo verdade. Acho que é uma grande exigência tocarmos as gerações mais novas e […]