Catarina Lima leva raça poveira a Cannes

Distinguida nos Estados Unidos, atriz e bailarina natural da Póvoa de Varzim vai ao festival de cinema como protagonista da curta-metragem "À vida!".

Com o namorado, o realizador André Costa, e em plena pandemia, Catarina Lima arriscou a criação de uma produtora e a estreia não podia ter corrido melhor. "À vida!" foi o primeiro fruto e representou Lisboa no Filmapalooza, entre 80 cidades de todo o Mundo, em Washington, conquistando vários galardões. Além de Melhor Filme e Melhor Uso de Frase, distinguiu Catarina como Melhor Atriz, garantindo passaporte para o filme ser exibido na Short Film Corner no Festival de Cinema de Cannes, em julho.

A equipa da Moving Pictures já prepara a viagem até à Riviera francesa que, a não ser que a pandemia impeça, será feita de autocaravana, inspirando um filme com "o dia a dia, a ida à praia, a preparação e o estar num festival", antecipa Catarina Lima. Natural da Póvoa de Varzim, a atriz e bailarina pondera vestir a agora a famosa camisola poveira num dos momentos da jornada, até porque ilustra a cidade onde a sua história começou.

Com quatro anos, Catarina começou a praticar balé e, mais tarde, foi a dança que a levou para Lisboa, onde se mantém, apesar de se ter mudado para fazer um mestrado em Desporto. "Mas fui à Escola Superior de Dança e gostei tanto que acabei por ficar". Os trabalhos de dança não tardaram e depressa lhes somou a representação, pois já tinha feito teatro na escola secundária onde estudou, na Póvoa, e feito o primeiro musical, "Peter Pan", no Porto. Ou seja, "a oportunidade não surgiu do nada". Chegada à capital, tirou um curso de introdução às técnicas de ator na ACT e nunca mais parou.

Em 2015, Catarina Lima participou em "Achas que sabes dançar", na SIC, seguindo-se uma temporada no Brasil, onde estudou representação. No regresso a Portugal, chegou o convite para integrar a novela "Terra brava", como uma das bailarinas do bar Carrossel, e ser responsável pelas coreografias. "Foi uma lufada de ar fresco e acho que abriu algumas portas", diz. Atualmente, Catarina Lima está a tirar o curso de direção de atores e adaptou um livro que inspirou o episódio-piloto de uma série, já realizado, e que está em fase de negociação.