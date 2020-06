Catarina Lopes Rebelo lembra o jantar combinado com o "pai da ficção" Pedro Lima

Sara Oliveira Hoje às 15:41 Facebook

Horas antes de ser encontrado morto na Praia do Abano, no Guincho, Cascais, Pedro Lima gravou, na sexta-feira, mais cenas da próxima novela da TVI "Amar demais". Assim recorda a atriz Catarina Lopes Rebelo, com quem partilhava o projeto, e já foi "pai da ficção".

"Ainda ontem estive contigo na sala de atores, ainda ontem combinamos jantar. Não me conformo de todo", partilha a jovem no Instagram, onde publicou uma imagem dos dois.

Em "Amar depois de Amar" foram pai e filha e Catarina descreve Pedro como "a pessoa com o coração mais puro e bonito".



Depois de deixar uma "palavra de apoio e carinho à família dele", Catarina antecipa "a falta" que o colega lhe vai fazer. "Obrigada por tudo o que me deste, Portugal não vai ser o mesmo. Não consigo escrever mais", acrescenta.



Também nas redes sociais, Maria João Costa, a autora da novela que Pedro Lima agora estava a fazer publicou uma imagem a negro para assinalar um "dia muito triste", ainda "sem palavras" que traduzam o que está a sentir.