Catarina Raminhos: “Não me sinto ameaçada pelo passar do tempo”

Catarina Raminhos assinala, esta terça-feira, 39 anos e para celebrar a data realizou uma sessão fotográfica como símbolo de aceitação de “todos os seus defeitos”. Sem qualquer receio de receber críticas, a mulher do humorista António Raminhos aceitou a “velha questão” que sempre a assombrou com a passagem do tempo e já não se sente ameaçada. “Tenho dito, por brincadeira, que este ano é a primeira vez que faço 39 – porque conheço uma pessoa que fez 39 durante uns bons quatro ou cinco anos. Mas, na verdade, gosto de fazer anos, não me sinto ameaçada pelo passar do tempo […]