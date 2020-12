Cegonha a caminho de casa de muitos famosos em 2021

Sara Oliveira Hoje às 09:50 Facebook

A cegonha está a caminho da casa de muitos famosos. Para alguns é a estreia na paternidade, mas há quem arrisque no terceiro filho.

O ano que termina será recordado como aquele em que o vírus adiou planos e defraudou expectativas, mas há também quem o vá lembrar como um estado de graça por saber que a família vai aumentar em 2021. Num tempo atípico, tudo é uma incógnita mas, se depender de alguns famosos, é certo que a natalidade vai estar em alta, com os primeiros bebés de pais mediáticos a virem ao Mundo em breve.

Em contagem decrescente está Carina Caldeira, apresentadora do Porto Canal. Se tudo correr como planeado, Constança deverá nascer a 9 de janeiro e é a primeira filha, fruto do casamento com o DJ Francisco Cardia.