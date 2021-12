Celebridades portuguesas festejam Natal em família

Rui Pedro Pereira Hoje às 20:28 Facebook

Famosos fizeram questão de partilhar a mesa, a árvore, os animais de estimação e os doces da consoada nas redes sociais.

Descalço e de pijama. Ao lado da família, Cristiano Ronaldo, de 36 anos, passou a noite de consoada na mansão de Manchester, em Inglaterra, onde atualmente vive.

E foi necessária uma longa escadaria, decorada a preceito, para que o clã Aveiro conseguisse caber inteiro na fotografia: a namorada, Georgina Rodríguez, os filhos, Cristianinho, Mateo, Alana e Eva, a mãe, Dolores, o padrasto, Andrade, e as irmãs, Katia e Elma, integram a imagem divulgada nas redes sociais. Ao todo, são 15 pessoas. O CR7 garantiu sentir-se "abençoado" e, "de coração cheio", desejou aos milhões de seguidores um "Feliz Natal".

Entre as centenas de fotografias alusivas à época natalícia captadas pelas celebridades nacionais, estão também as da incontornável Cristina Ferreira. A apresentadora tinha afirmado ao JN que seria ela própria a organizar a festa e assim fez: a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI juntou a família na casa da Malveira. Para a decoração, optou por misturar dourados e brancos à mesa.

Menos uma Patrocínio

No capítulo do Desporto, o piloto Miguel Oliveira e a mulher, Andreia Pimenta, passaram pela primeira vez a época com a bebé Alice. O dirigente do F. C. Porto Vítor Baía e a nutricionista Andreia Santos também posaram ao lado dos filhos diante de uma árvore de Natal. O ex-guarda-redes frisou, no Instagram, que os votos são dirigidos "em especial à família portista".

A apresentadora Fátima Lopes, que voltou à televisão, pela mão da SIC, depois de um ano afastada do pequeno ecrã, foi fotografada na cozinha a fazer os tradicionais doces de Natal. Já a manequim Sara Sampaio preferiu dar o protagonismo... ao animal de estimação.

Para a família Patrocínio, este acaba por ser um Natal de sentimentos mistos. O clã juntou-se, mas, das seis irmãs, faltou a jovem Vitória Jacobi, uma vez mais infetada com covid-19. "Em seis irmãs, é sempre a mesma que apanha (o vírus)", brincou Carolina Patrocínio no perfil de Instagram.

A apresentadora Catarina Furtado não revelou se juntou a família toda, mas, na árvore de Natal, estão os nomes do clã. O rosto da RTP destacou a figura alusiva ao pai, o "avô Joaquim".

Natal da Monarquia

De Inglaterra veio a tradicional mensagem de Natal da Rainha Isabel II. A monarca passa esta quadra pela primeira vez sem o marido, o príncipe Filipe, que morreu em abril, dois meses antes de completar 100 anos. "E para mim e para a minha família, mesmo a faltar uma gargalhada familiar, vai haver alegria neste Natal, pois teremos oportunidade de o recordar", referiu Isabel II nas redes sociais.