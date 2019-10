Cerimónia fúnebre da mãe de João Baião já tem data

NTV Hoje às 13:25, atualizado às 13:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A mãe de João Baião morreu, esta segunda-feira, aos 85 anos. Para quem quiser prestar a sua homenagem, as cerimónias fúnebres já têm data marcada. O apresentador da SIC está a viver uma fase difícil após a morte da progenitora. Depois de a notícia ter sido avançada pelo produtor da Companhia do Teatro Maria Vitória, Hélder Reis, eis que surge as datas em que o corpo estará em câmara ardente e o dia da cerimónia fúnebre. “Agências Funerárias, enquanto empresa prestadora de serviços funerários, vem por este meio informar que o féretro da Exma. Senhora MARIA LUÍSA BAIÃO FERRAZ (Mãe […]