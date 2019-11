César Mourão celebra primeiro aniversário do filho

NTV Hoje às 15:00, atualizado às 15:27 Facebook

O filho mais novo de César Mourão completou um ano, esta sexta-feira, e a data foi assinalada com uma rara fotografia, nas redes sociais. O humorista partilhou, no Instagram, uma fotografia de Martim, fruto do relacionamento com Joana Lousão. Na descrição da publicação, o também apresentador da SIC apenas escreveu “22 de novembro”, a data de nascimento do bebé. View this post on Instagram 22 de novembro. ❤️ A post shared by cesartmourao (@cesartmourao) on Nov 22, 2019 at 3:31am PST Recorde-se que César Mourão é também pai de Mariana, de dez anos, de um relacionamento anterior. TEXTO: Mariana Capante […]