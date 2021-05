Charlotte Casiraghi (en) canta em desfile da Chanel

Sara Oliveira Hoje às 18:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Filha de princesa Carolina do Mónaco revela novo talento ao lado de Vanessa Paradis, em concerto intimista que rematou apresentação digital.

Rosto da Chanel desde dezembro do ano passado e protagonista da campanha de pronto-a-vestir primavera-verão, Charlotte Casiraghi surpreendeu em novo desafio da marca francesa. Sem que nada o fizesse prever, anteontem, a princesa do Mónaco estreou-se como cantora no final da apresentação da coleção cruzeiro 2021/2022, mais uma vez lançada em formato digital.

De microfone na mão, a filha da princesa Carolina acompanhou a atuação do músico e embaixador da Chanel Sébastien Tellier, a par de Vanessa Paradis, Juliette Armanet e Angèle. Na ocasião, Charlotte exibiu um visual ao estilo de uma estrela de rock, mas muito elegante, combinando calças de ganga com um blazer de lantejoulas, à luz das propostas em destaque. Descontraída e sensual q.b., revelou assim um talento até agora desconhecido, se bem que tenha antes participado em eventos da grife, sobretudo para falar de livros. Ligada à casa francesa desde a adolescência, também figura no livro "The little black jacket: Chanel"s classic revisited", de Carine Roitfeld e Karl Lagerfeld.

O momento musical rematou a sessão de moda. A passagem realizou-se na pedreira de Carrières de Lumières, em Baux-de-Provence, no sul de França, sem público, um cenário que exacerbou as notas punk assinadas pela diretora criativa Virginie Viard. O local já havia sido cenário do filme clássico de 1960 "O Testamento de Orfeu", do dramaturgo Jean Cocteau, curiosamente um dos melhores amigos de Gabrielle Chanel, a fundadora da grife.