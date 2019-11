Chefes Michelin experimentam comida tradicional na RTP

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:41 Facebook

A estação pública estreia no dia 27 o programa de culinária “Mesa Portuguesa com Estrelas com Certeza”. Chefes “estrelados” vão mostrar bastidores dos restaurantes e experimentar a comida tradicional. É já a partir de quarta-feira, dia 27, as 21.00 h, que a RTP estreia o novo programa de culinária “Mesa Portuguesa com Estrelas com Certeza”, um formato de Ivan Dias que passa no ar todas as quartas e que exibe 25 chefes donos de restaurantes com estrelas Michelin a mostrar os bastidores dos seus espaços e a visitarem locais onde se serve a cozinha tradicional portuguesa. “Os chefes de cozinha […]