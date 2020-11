Chefs e famosos protestam contra as restrições do estado de emergência

Sara Oliveira Hoje às 09:00 Facebook

Twitter

Partilhar

As restrições decretadas pelo Governo, no âmbito do estado de emergência, foram recebidas como "catastróficas" pelo setor da restauração e os famosos também não escapam às consequências. Um dos primeiros a protestar publicamente foi o chef Ljubomir Stanisic, assumindo "cansaço", "raiva" e "frustração".

"Os fins de semana são cruciais para a sobrevivência dos restaurantes", sublinhou, reconhecendo que é "preciso fazer alguma coisa, é certo, mas num momento em que os restaurantes serão dos sítios onde as normas se seguem mais à risca, esta é uma medida (...) com um custo potencialmente letal para todos os que trabalham no setor".

Com um novo programa para estrear, em breve, na SIC, e com participação garantida na série da Opto "O clube", o cozinheiro jugoslavo apelou aos portugueses para irem comer aos restaurantes que, amanhã e domingo, só podem ter clientes até às 13 horas. Por isso, o ator Lourenço Ortigão promove um "almoço rapidinho" no fim de semana, juntando-se ainda aos muitos espaços que entregam comida em casa dos clientes. Já o também ator Pedro Teixeira (e sócios) resolveu não abrir o seu restaurante Ofício, em Lisboa, durante esses dias.

"Frustrado" sente-se o pasteleiro Marco. "Mas não há problema... há os que podem estar abertos até tarde", comentou o antigo concorrente da "Casa dos segredos", que vingou depois na televisão à custa do talento para fazer bolos, mas que agora vê todo o esforço ameaçado com as limitações. O chef Rui Paula diz estar "muito apreensivo" e com dificuldade em aguentar. "Se isto continuar assim, em janeiro vou ter de despedir", confessou o dono dos famosos restaurantes Casa de Chá da Boa Nova, DOP e DOC, conhecido também pelo papel de jurado em vários formatos televisivos.

Maria João Abreu isolada e com negócio reduzido

A atriz Maria João Abreu é proprietária do café e bistrô "À da Maria", em Lisboa, que fechou durante o primeiro confinamento, e reabriu com um "horário muito reduzido, fechando ao fim de semana". Até à pandemia se instalar, "estava tudo a correr muito bem", reconhece a protagonista da série da SIC "Golpe de sorte", mas agora "não dá para ter colaboradores". O negócio preocupa, mas ontem o foco era outro, pois, depois de saber ter estado em contacto com uma pessoa infetada, Maria João teve de fazer o teste, cumprindo ainda o recomendado isolamento profilático.