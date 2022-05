Chef"s Garden. Comer "é música para a alma"

Rock in Rio Lisboa apresentou esta terça-feira espaço que vai juntar a gastronomia à sustentabilidade no Parque da Bela Vista.

Menus com pratos inspirados nos principais ecossistemas de Portugal - agricultura e pecuária, florestas, mar e rios. É esta a receita do Continente Chef"s Garden, apresentado ontem na capital e que vai juntar no Rock in Rio Lisboa (RIR) os cozinheiros Justa Nobre, Miguel Castro e Silva, Noélia Jerónimo e Vítor Sobral, que vão cozinhar pratos com atenção à sustentabilidade.

Ljubomir Stanisic estará no Chef"s Stage a interagir com o público e há convidados e entretenimento à mistura. O espaço terá ainda DJ sets numa área de refeições "com 400 lugares sentados, com sombra", garante a organização do RIR.

O festival pretende minimizar a pegada alimentar e "apresentar comida mais sofisticada", diz Roberta Medina. "Trinta por cento da pegada ecológica de Portugal é por causa da alimentação", informa a responsável do evento. "Vamos mostrar através de pratos deliciosos a riqueza dos produtos deste país."

Miguel Castro e Silva espera "interatividade entre música, cozinha e público". "Espero criar uma sopa apelativa com peixe do rio e funcho."

Vítor Sobral garante que, apesar da música, não vai "cozinhar a abrir". O cozinheiro espera conquistar um público "eclético" com vários pratos, entre eles um "hambúrguer de vitela arouquesa com cebola caramelizada".

Justa Nobre defende que "a culinária é cultura e comer também é música para a nossa alma e sentidos". No Parque da Bela Vista a cozinheira vai elaborar, entre outros pratos, uma "sopa fria de beterraba com amêndoas crocantes".

O Rock in Rio Lisboa realiza-se a 18, 19, 25 e 26 de junho.