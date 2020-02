Christie Valdiserri: orgulhosamente careca

Sara Oliveira Hoje às 12:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Com quase 14 mil seguidores no Instagram, a norte-americana Christie Valdiserri, de 26 anos, contagia os internautas com a sua notória boa disposição. Mesmo tendo perdido, aos 22 anos, os longos cabelos por sofrer de alopécia areata, uma doença autoimune da pele que resulta na perda de pelo no couro cabeludo e outras partes do corpo.

Afeta muitas mulheres, mas poucas são as que assumem a careca como a bailarina e modelo fez, mesmo que, de vez em quando, pose com a peruca.

Christie partilha a sua luta no site homónimo ou sempre que é abordada. "Depois de perder todo o meu cabelo, ser demitida do emprego dos meus sonhos, mudar-me pelo país e abrir-me sobre as minhas lutas com a perda de cabelo ... Sinto que realmente aprendi lições valiosas sobre a vida! A minha mensagem é muito clara: a beleza vem de dentro, seja o que quiser ser e nunca deixe nada parar você", declarou, acrescentado que passou a ousada.

A história da dançarina e instrutora de fitness ganhou destaque quando, há meses, desfilou para a "Sports Illustrated" e também foi estrela da última edição da famosa revista, sabendo agora que está no top 6 das modelos escolhidas que "voará" para um local exótico onde serão fotografadas as capas de 2020, sendo depois escolhida uma vencedora.