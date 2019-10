Cinha Jardim ataca Ana Guiomar: “Ela é invejosa da figura das outras pessoas”

NTV Hoje às 14:20, atualizado às 14:40 Facebook

Cinha Jardim não poupou nas críticas a Ana Guiomar, acusando-a de ser “invejosa da figura das outras pessoas”. A socialite afirmou que não se identifica com a atriz, enquanto comentava o visual que Ana Guiomar usou na ModaLisboa, durante o programa “Você na TV!”, apresentado por Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes. Cinha Jardim explicou que esteve no Brasil com Ana Guiomar durante uma semana e revelou que os “santos não casaram”. “Eu não me identifico nada com esta criatura”, disse. “Tenho que dizer as coisas […] ela é invejosa da figura das outras pessoas”, referiu. “Estávamos no mesmo […]