Cinha Jardim já teve alta após enfarte do miocárdio

Em casa, rodeada das filhas, Isaurinha e Pimpinha, Cinha Jardim celebrou, este domingo, o Dia da Mãe, após ter passado os últimos dias internada no Hospital de Santa Marta, em Lisboa. A socialite sofre um enfarte do miocárdio, na passada terça-feira, quando conduzia.

O pior passou e Cinha Jardim teve alta hospital este domingo, como deu conta através das redes sociais. "Já em casa a passar o Dia da Mãe com as minhas ricas filhas!", partilhou.



"Que belo dia para festejar a recuperação", comentou uma amiga, enquanto uma seguidora aconselhou-a a descansar muito, "sem preocupações, relaxada de tudo".



Cinha, de 66 anos, mostrou-se com Isaurinha e Pimpinha Jardim, ao ar livre, no jardim de casa. "Não podíamos ter um melhor Dia da Mãe", sublinharam as filhas.



Há dois dias, Cinha já tinha usado ao Instagram para confirmar que sofreu um enfarte do miocárdio, na passada terça-feira, quando conduzia. "Senti-me mal no carro, mas consegui parar, perdi os sentidos e fui prontamente assistida por pessoas que iam a passar na rua, entre elas um médico estrangeiro que efetuou manobras de reanimação", contou.



Na altura, ainda recuperava "nos cuidados intensivos", certa que "em breve" poderia voltar a casa, o que aconteceu. Mais uma vez, agradeço "todas as mensagens queridas recebidas".