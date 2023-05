Cinha Jardim: "Não me sinto recuperada a 100%"

Quando está de regresso ao trabalho como comentadora do novo programa "TVI Extra", após ter sofrido a 2 de maio um , quando conduzia, Cinha Jardim garante teve "um grande susto". Em conversa com Manuel Luís Goucha, contou que problemas de coração são hereditários.

"Ainda não estou recuperada a 100%, mas já tenho autorização médica para começar a trabalhar, devagar", disse, esta terça-feira, Cinha Jardim, quase um mês após ter sido submetida a um cateterismo, e quando assume a função de comentadora do "TVI Extra", o novo formato de tertúlia social da estação de Queluz de Baixo.



Em conversa com Manuel Luís Goucha, no programa das tardes da TVI, a socialite recordou o "grande susto" que teve a 2 de maio, quando sofreu um enfarte do miocárdio. Tudo aconteceu quando conduzia e, segundo relatou, foi uma "sorte" ir a fumar com os vidros abertos.



Na altura, quando ia a descer, no Chiado, ainda com o cigarro na mão, sentiu "um apagão". "Tudo escuro e, pronto, já não sinto mais nada... caio para a frente e nunca mais me lembro de nada. Apaguei. Fui a descer devagarinho e parei o carro lá em baixo, parou por si. Imagina que ia numa autoestrada... ali, não, ia a 10 à hora", recordou.



Cinha Jardim contou ainda que "foi uma senhora e mais dois rapazes" que a tiraram do carro e a deitaram no passeio. "Ai, começa uma agitação. As pessoas apercebem-se que eu estou inanimada", acrescentou Cinha Jardim.



No local, foi socorrida por "um médico que passa ali, num grupo de turistas, um estrangeiro". "Apercebeu-se da situação e, realmente, começa a fazer-me as manobras de reanimação e, aí, sim, é a minha salvação", sublinhou.



Cinha foi depois encaminhada para o Hospital São João, antes de ser transferida para o Hospital Santa Marta, onde fez ecocardiogramas e, "realmente, aí viu-se que tinha feito um enfarte do miocárdio e que tinha tido umas arritmias e que tinha perdido os sentidos, portanto, tinha de fazer o cateterismo". "Não foi nada simples. Nada comigo é simples. Foram três horas e meia de cateterismo", precisou.



Teve alta no Dia da Mãe, após fazer "ali um bocadinho de chantagem". Atualmente, tem de ter "uma alimentação mais regrada", fazer sessões de cardiofitness, andar diariamente 10 minutos em linha reta e ter "muito descanso".



Aos 66 anos, Cinha sabe que tem que ter cuidado, pois a história clínica da família serve de exemplo: "A minha mãe morreu com 52 anos, muito nova; o pai com 63... do coração. Um irmão veio a acabar por morrer, teve ataque do coração também, esteve muito mal, teve de pôr bypasses. A minha irmã mais velha também foi aberta no coração para fazer bypasses. Todas elas já fizeram cateterismos".



No seu caso, "andava aqui pelos pingos da chuva a ver se fugia do cateterismo", mesmo sendo seguida por um médico há 25 anos e de já se ter "sentido mal uma vez ou outra", além de ter a tensão "sempre muito alta", assim como o colesterol. Apesar disso, "às vezes, quando é uma doença de família, também tendes um bocadinho a desvalorizar isso", concluiu.