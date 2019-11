Cinha Jardim partilha fotografia com neta recém-nascida

NTV Hoje às 10:15, atualizado às 10:16 Facebook

Após Carolina Jardim, mais conhecida por Isaurinha, anunciar o nascimento da filha, Cinha Jardim mostra-se pela primeira vez com a recém-nascida. A comentadora da crónica social do programa “Você na TV!” (TVI) enterneceu os fãs ao partilhar a primeira fotografia com Gracinha ao colo, nascida na segunda-feira, e afirmou ser “uma avó babada”. “A minha neta Gracinha!”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram A minha neta Gracinha! Sou uma avó babada ❤️ A post shared by Cinha Jardim (@cinha_jardim) on Nov 25, 2019 at 2:39pm PST Recorde-se que Gracinha é a primeira filha em comum de […]