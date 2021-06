Claque VIP também seguiu para Munique

Sara Oliveira Hoje às 16:27 Facebook

Depois de Budapeste, namoradas e mulheres de craques da seleção nacional viajaram para a Alemanha.

Portugal joga amanhã contra a Alemanha, em Munique, no segundo jogo da fase de grupos do Europeu. Desta vez, o estádio terá lotação limitada a 22 mil espectadores, mas é certa a presença das famílias de alguns jogadores da seleção nacional que, na passada terça-feira, já tinham estado no Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.

A primeira a aterrar na capital da Bavária, ontem, foi Cristiana Gonçalves Pereira, a mulher de Sérgio Oliveira. A diretora da agência Best Models faz questão de o acompanhar sempre que pode, algo que ficou mais complicado por causa da pandemia, mas que agora pode fazer quase sem restrições.

Sempre juntas, primeiro nos passeios pela capital húngara e, desde hoje de manhã, pelas ruas de Munique, April Ivy e Inês Degener Tomaz, namoradas Rúben Dias e Bernardo Silva, já se tornaram titulares nas bancadas. Nas redes sociais, a cantora e a influencer pediram sugestões de locais onde comer ou que vale a pena visitar na cidade alemã.

Sem perder o foco

Entre as que seguiram viagens guiada está também a namorada de Diogo Dalot, Cláudia Pinto Lopes. Os pais e a irmã do craque acompanharam-na. A Marienplatz, a principal praça de Munique, foi uns dos primeiro pontos por onde passou quando chegou a terras germânicas.

No último jogo, a dedicação foi recompensada com o contacto próximo com os pupilos de Fernando Santos que, depois de conquistada a primeira vitória, estiveram alguns minutos com as amadas e outros familiares. Antes da partida, mal entraram em campo, os jogadores olharam para fora das quatro linhas para localizarem quem nunca lhes falha, mas sem perder tempo, pois o capitão Cristiano Ronaldo apressou-se a pedir "foco" para os 90 minutos que os esperavam.

Amuleto ou não, esta claque VIP faz-se notar entre adeptos forasteiros, não só pela beleza como também pela paixão que motiva quem a conquistou.