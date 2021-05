Cláudia Borges: "Fazer televisão em casa tornou-se normalíssimo"

Sara Oliveira Hoje às 18:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Ainda no primeiro confinamento, apresentadora estreou o programa "Fica bem", com conteúdos à distância, e que ainda está no ar na SIC.

Foi com a intenção de "fazer mais e melhor" que, o ano passado, estreou "Fica bem" na SIC Caras, no qual Cláudia Borges entrevista famosos a partir de casa. "Estar em confinamento deu muitas e boas ideias a muitas pessoas", nota a apresentadora, confessando que "ser casada com um realizador deu uma ajuda imensa. Já me safo muito bem sozinha, mas se o Samuel [Fortuna, o marido] estiver por casa, peço-lhe sempre ajuda".

O formato nasceu quando as pessoas estavam todas em casa. "O teletrabalho passou a fazer parte da vida, e fazer televisão em casa tornou-se algo normalíssimo mas, como em tudo na TV, só estará no ar enquanto fizer sentido", afirma Cláudia.

A par de "Fica bem", Cláudia Borges continua como uma das apresentadoras de "Fama Show" (SIC).

No Instagram, onde soma mais de 116 mil seguidores, a antiga Miss Mundo Portugal partilha o quotidiano de "uma forma muito natural e orgânica". "Mostramos o nosso dia-a-dia, com quase tudo o que faz parte da vida de uma família. A nossa dinâmica é mesmo assim, ora estamos no sofá a ver um filme, ora andamos a fazer obras durante meses."

Casada desde 2006 com Samuel Fortuna e mãe de Rodrigo, de dez anos, e Carolina, de dois, Cláudia assume que "nem sempre é fácil conciliar" a vida profissional com a pessoal, "mas não é impossível": "Sempre criámos os nossos momentos juntos, com as crianças como prioridade". Entre as rotinas, não passa sem fazer exercício físico, mesmo que se obrigue a acordar mais cedo para o cumprir, envolvendo também as crianças. Até porque não tem dúvidas de que o hábito contribui para a "harmonia familiar".