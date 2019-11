Cláudia Borges festeja um ano da sua “amorinha”

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Cláudia Borges celebrou publicamente, este domingo, o primeira aniversário da sua filha mais nova, Carolina. A apresentadora, que integra elenco de de profissionais que dá a cara pelo “magazine” “Fama Show” (SIC), recorreu a seu perfil da rede social Instagram para desejar os parabéns ao seu rebento. “Um ano da boneca das nossas vidas! Parabéns, minha amorinha!” pode ler-se na legenda. View this post on Instagram 1 ano da boneca das nossas vidas!Parabéns minha amorinha♡ #1anodebabycarol #parabens #hojehafesta #claudiaborgesoficial A post shared by cℓáυ∂iα вσrgєs (@claudiaborgesoficial) on Nov 24, 2019 at 2:25am PST Na secção de comentários, vários internautas juntaram-se […]