Cláudia Borges revela fotografias da festa de aniversário conjunta dos filhos

NTV Hoje às 17:09, atualizado às 17:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Cláudia Borges organizou uma festa de aniversário conjunta para os dois filhos e, nas redes sociais, revelou algumas fotografias do evento. Com Rodrigo a completar nove anos, no dia 12 de novembro, e Carolina a completar o primeiro aniversário, no dia 24 deste mês, a apresentadora do “Fama Show” (SIC) assinalou as datas numa festa realizada no domingo. No Instagram, Cláudia Borges deixou uma mensagem de agradecimento a todos os que estiveram presentes, enviaram mensagens e ajudaram na organização. “Os nossos miúdos fizeram anos! Ele nove anos e ela um. A festa foi linda! Obrigada a todos que ajudaram a […]